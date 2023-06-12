"أهلي أهلي" هتافات جمهور الأقصر بالفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فرحة وهتافات جمهور الأهلى في محافظة الأقصر، عقب لحظات من نهاية مباراة النادى الأهلى ونادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقامة في المغرب.

وهتف الجمهور داخل المقاهي والكافيهات في اللحظات الأخيرة من المباراة، بحب النادي الأهلي الذي استطاع الحصول على البطولة من ملعب الوداد المغربي ليحصد اللقب الحادي عشر في تاريخه.

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27 ، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78 ،وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف.

ونجح نسر الأهلي في التحليق عالياً في سماء أفريقيا وتوّج باللقب للمرة الـ11 في تاريخه.

وأدار المباراة الحكم الإثيوبي باملاك تسيميا وعاونه كل من: الكاميروني إلفيس جوي نيجيجوي، والكيني جليبريت شيرويت مساعدين، والجابوني بير أتشو حكم رابع، بجانب بيتر واويرو كاماكو حكا لتقنية الفيديو، ويساعده كل من الموريتاني دحان بيده والزامبية ديانا شيكوتيشا.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الفريقين ولم يستغرق "جس النبض" وقتاً طويلاً ، وهاجم الفريقين مُبكراً وأن كان الفريق المغربي الأكثر أستحواذاً على اللقاء.