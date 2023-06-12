أهالي الشرقية يشيعون جنازة 3 طلاب ثانوية عامة لقوا مصرعهم بحادث مروري عقب الامتحان

الشرقية- إيمان مهنى

شيع أهالى قرية أنشاص الرمل، التابعة لمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، جنازة ثلاثة طلاب بالثانوية العامة، لقى مصرعهم بحادث مرورى عقب خروجهم من لجنة أول يوم الامتحان، ظهر اليوم.

شيعت جنازة الطلاب أحمد على السيد سلامة، أحمد محمد المنوفى، مصطفى هاشم حلمى الرفاعى، من مسجد الحمد بقرية أنشاص الرمل، فى موكب جنائزى مهيب شارك فيها الاهالى والطلاب زملائهم، واتشحت القرية كلها بالحزن عليهم.

كان شهدت محافظه الشرقية، حادث مرورى مشروع بطريق الزوامل/ أنشاص الرمل أمام مدرسة النصر الخاصة، نتج عنه وفاة ثلاثة طلاب وإصابة اثنين آخرين إثر انقلاب سيارته ملاكى تقلهم عقب انفجار إطارها.

وعلى الفور تم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف، لنقل المصابين للمستشفيات بلبيس والزوامل، والجثث إلى مشرحة الزوامل المركزى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بوقوع حادث تصادم مروع بطريق أنشاص الرمل نتج عنه وفاة ثلاثة طلاب بالثانوية العامة وإصابة اثنين آخرين، وجار استكمال التحقيقات بالواقعة، وصرحت النيابة العامة بدفن الضحايا.