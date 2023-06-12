أعمال رصف متعددة ورصد حالات للبناء المخالف بمدينة أبشواى

الفيوم رباب الجالي

قال مراد مسعود رئيس مركز و مدينة أبشواي بمحافظة الفيوم أنه قام بجولة ميدانية موسعة بشوارع المدينة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بمركز ابشواي، وخلال جولته لاحظ قيام أحد المواطنين بأعمال حفر للبدء في أعمال بناء مخالف خلف كنيسة ابشواي لرخصة منتهية منذ عام 2019 م وعلى الفور وجه رئيس المركز بوقف الأعمال وتم ردم الحفر وتوجيه الإدارة الهندسية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

كما تابع رئيس المركز تنفيذ إزالة لحالة تعد على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بناحية عزبة بلونة التابعة لجمعية إصلاح زراعي ابوكساه وتم ردم الأساسات المخالفة ورفع تشوينات من البلوك الأبيض على مساحة 85م بحضور هيام محمد رئيسة الوحدة.

وتفقد رئيس المركز خلال الجولة الميدانية استكمال أعمال رصف طريق ابشواي النصارية العجميين ربطاً بالطريق الدائري ( طريق الجناين) وطريق ابشواي جبل سعد مروراً بالدائري وطريق ابشواي السنجق النزلة.

شملت الأعمال توريد وفرد وتمهيد السن وطبقات الأساس وإستكمال أعمال صب البلدورات على بحر أبو جنشو بطريق خلف كنيسة ابشواي حفاظاً على جوانب الطريق ومنع أي انهيارات بالطريق.

ووجه مسعود برفع واسترجاع أعمدة الإنارة بعد توسعة الطرق وإنشاء الأعمال الصناعية اللازمة وتغطية المجاري المائية.