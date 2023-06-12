أسعار النفط تسجل 74.97 دولار لبرنت و70.17 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعارالنفط اليوم الإثنين 74.97دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى70.17 دولار.

وكانت أسعار النفط بالأسواق العالمية،قد سجلت خسائر أسبوعية، حيث تراجع خام القياس العالمي برنت1.8%، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سجل الخام الأميركي 2.2%.

وأعلنت الحكومة الأنجولية توقيع مذكرة تفاهم مع الصين لاستكمال أعمال الإنشاءات في مصفاة لتكرير النفط بشمال غرب البلاد، مؤكدة أن هذا المشروع لا يفيد أنجولا وحدها بل يحمل أهمية كبرى لدول جوارها.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، وقعت شركة "سوناجول" الحكومية للمحروقات في أنجولا مذكرة تفاهم مع شركة الصين الوطنية للهندسة الكيميائية يتعلق باستئناف العمل في مشروع إنشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة "لوبيتو" بشمال غرب البلاد.

وبموجب هذه المذكرة ستعمل الشركتان على حشد التمويل اللازم لمواصلة بناء منشآت المصفاة التي عُلقت أعمال إنشاء بنيتها التحتية في عام 2016؛ من أجل إعادة تقييم المشروع الذي تجاوزت الميزانية المرصودة له ملياري دولار أمريكي.

وطرحت السلطات الأنجولية منذ عام 2021 العديد من المبادرات الهادفة إلى توفير مخصصات مالية لميزانية هذا المشروع، كما طرحت مناقصة دولية وقدمت إعفاءات ضريبية لتحفيز المستثمرين من أجل مواصلة مشروع هذه المصفاة.