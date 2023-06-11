وكيل "صحة بنى سويف" يفاجئ مستشفى الفشن المركزى

بنى سويف هانى فتحى

فاجأ الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف مستشفى الفشن المركزى ، بحضور الدكتور جون حنا جمال مدير المستشفى وكل من مدير المستشفيات ومسئول الكلى ومدير المتابعة.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور علي الإستقبال والطوارئ للتأكد من تواجد النوباتجيه كما تم المرور علي وحده الاشعة المقطعيه المتنقلة التي تم توفيرها من قبل الادارة العامة للاشعه بالوزارة حتي يتم الانتهاء من تطوير قسم الاشعه المقطعيه بالمستشفي، وذلك حتي تستمر المستشفي في تقديم الخدمه للمرضي بالمستشفي وقسم العنايه المركزه والتأكد من توافر المستلزمات والادويه الازمه وتم مجازاة طبيب العناية المركزة بمستشفى الفشن المركزي بسبب عدم التواجد اثناء المرور.

كما قام الدكتور محمد يوسف بالمرور على قسم الغسيل الكلوي حيث تم تحويل بعد الحالات من مستشفى ببا المركزى لبدء أعمال التطوير بالمستشفى وتم الاطمئنان على المرضى وانتظام مواعيد جلسات الغسيل الكلوي وتم السماع لشكاوي المرضى والتأكيد علي إدارة المستشفى بمتابعة الحالات المحولة ومواعيد الجلسات بصفه منتظمه .