وكيل "صحة بنى سويف" يتفقد مستشفى الفشن المركزى

بنى سويف هانى فتحى

أجرى الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ب بنى سويف ، اليوم الخميس، جولة بمستشفى الفشن المركزى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات ومتابعة تواجد النوبتجيات أيام العطلات الرسمية والأعياد، وذلك بحضور الدكتور حنا جمال مدير المستشفى، والدكتور هانى عبد النبى مدير إدارة الفشن الصحية وعدد من مديرى إدارات المستشفيات والرعايا الأساسية والجودة ومكافحة العدوى والصيدلة والتمريض والصيانة والتخطيط.

وقام وكيل وزارة الصحة بالمرور علي قسم الاستقبال والطوارئ، وذلك للتأكد من تواجد أطقم النوبتجية والتأكيد على ضرورة توافر المستلزمات والأدوية والأمصال داخل جميع أقسام المستشفي، والمرور علي قسم الأشعة والتأكد من سلامة الأجهزة، والمرور على بنك الدم للتأكد من توافر الفصائل المختلفة من أكياس الدم.

وواصل الدكتور محمد يوسف عبد الخالق جولته داخل بالمستشفى بالمرور علي قسم العناية المركزة وقسم الكلي والداخلي للتأكد من تقديم الخدمة للمرضي وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة لسير العمل، والمرور علي قسم الحضانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات اللازمة وتوافر المستلزمات والأدوية الكافية.