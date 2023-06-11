وكيل تموين الأقصر يكشف حصاد وصرف الخبز والسلع التموينية للمواطنين فى 7 أيام

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر ، عن حصاد العمل فى أول أسبوع من شهر يونيو الجارى، حيث تم صرف السلع التموينية والخبز من المخابز المتنوعة، وذلك بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة عملية صرف سلع المقررات التموينية بدائرة المحافظة، والتأكد من وصول الدعم التمويني إلى مستحقيه وإنتاج الخبز البلدي المدعم والتأكد من جودة رغيف الخبز البلدي وعدم التلاعب في الأوزان.

ويضيف الدكتور تامر صلاح مختار، لـ"اليوم السابع"، إنه قد كثفت المديرية حملاتها التموينية بالاشتراك مع الجهات الأخرى المختلفة، وهى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء، للمرور على الأنشطة التموينية من مخابز وبدالين ومستودعات دقيق والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتوجيهات الوزارية، حيث إنه فى مجال المخابز والمطاحن تم صرف 21 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2,6 مليون رغيف/يوم، وصرف كمية قدرها 1854 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين.

أما فى مجال بدالين التموين ومنافذ جمعيتي فقد تم صرف سلع تموينية مقررات شهر يونيو 2023 بمبلغ 35 مليون جنيه بنسبة 60 % مضاف إليها منحة الدعم الإضافي، وصرف سلع حرة من المنافذ التموينية بمبلغ 359 الف جنيه فارق نقاط الخبز لعدد 18454 بطاقة تموينية، قام أصحابها بتوفير جزء من حصة الخبز المقررة لهم من الشهر الماضي، وتم تحرير عدة محاضر مخالفات وجاءت أبرز المضبوطات والأحراز كما يلي:- (18500 علبة سجائر غير مدون عليها سعر المستهلك – 500 كيلو سكر تمويني ناقص الوزن – 300 كيلو سلع غذائية منتهية الصلاحية وبدون فواتير تشمل أيس كريم وعسل وأرز وملح، واستيلاء بدالين تموينين على سلع تموينية كميات قدرها 2 طن (سكر- زيت – ملح – مكرونة - خل)، وتصرف المخابز البلدية في كميات قدرها 7 طن دقيق بلدي مدعم، وتصرف مستودعات الدقيق في كميات قدرها 0.472 طن دقيق بلدي مدعم.