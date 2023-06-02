تموين الأقصر تضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية فى الأسواق .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملة للمرور على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية، نجحت فى تحرير محاضر متنوعة لسلع منتهية الصلاحية، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، وبرفقته المهندس عبد الرزاق الصافي وكيل المديرية.

ونجحت الحملات التى شارك فيها صلاح زكريا الأمير رئيس جهاز حماية المستهلك فرع الأقصر، وجابر البدرى عبد ربه رئيس هيئة سلامة الغذاء فرع الأقصر، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بداخل سوبر ماركت بناحية شرق السكة الحديد فى بندر الأقصر، شملت عدد 45 كيس شيبسى وعدد 14 كانز كولا، وعدد 39 كيس حلوى وعدد 4 علبة حلاوة طحينية وعدد 2 فرخة كاملة زنة 3 كجم، وعدد 3 طبق لحم مفروم زنة 3 كجم وعدد 7 طبق كبده زنة 3500 جرام وقطع دجاج زنة 2 كجم، وعدد 3 كيس كبده وقوانص زنة 5 كجم وعدد 10 طبق جبنة رومى بإجمالى وزن 1500 جرام، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 6819 جنح القسم 2023م لعرضه على النيابة العامة المختصة.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، إنه نجحت الحملات أيضاً فى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية بداخل سوبر ماركت بناحية ش المدينة المنورة ببندر الأقصر، شملت ضبط عدد 1 قالب جبنة رومى بإجمالى وزن 12 كجم، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 6818 جنح القسم 2023م لعرضه على النيابة العامة المختصة، وعدد 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص.



الحملات المكثفة على الأسواق والمحلات بالأقصر



تموين الأقصر تضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية



جانب من الحملات التموينية بالأقصر



ضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية فى الأسواق والمحلات







