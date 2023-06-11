وكيل تعليم قنا: وضع كاميرات مراقبة باللجان وتفتيش الطلاب قبل دخول لجان الثانوية

شدد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على تطبيق الكتاب الوزاري رقم 22 والمتعلق بضوابط وقواعد أعمال الامتحانات خلال امتحانات شهادة الثانوية العامة، موضحًا خطورة جريمة حيازة المحمول داخل اللجنة وفق قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 205 لسنة 2020، وأكد تفعيل استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب قبل وبعد الدخول للجان الامتحان.

وأشار وكيل وزرة التربية والتعليم، إلى أن استعدادات الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بوضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أي محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه أبنائنا الطلاب ومستقبلهم العلمي والعملي، وتغليب الضمير الحي يعززون التعامل بحزم والتصدي لأي حالات غش أو تحايل من شأنها أن تمنح حق لمن لا يستحق.

وحذر السيد من استخدام لجان الامتحانات في المبيت، مؤكدًا على دور مديري الإدارات بالتنسيق مع الجهات الشرطية في تأمين استراحات السادة رؤساء اللجان والملاحظين، وتوفير مستلزمات الحياة الضرورية، وإعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة وتوفير الأعداد الكافية من كتيبات المفاهيم للطلاب أثناء الامتحانات.