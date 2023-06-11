وكيل تعليم الأقصر يتابع الاستعدادات بمقار لجان الثانوية العامة بإدارة الطود

الأقصر – أحمد مرعى

استكمل الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، جولاته لمتابعة إستعدادات مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة فى إدارة الطود التعليمية، وكذلك الإستراحات التي سيقيم بها المعلمين المنتدبين من المحافظات الأخرى، حيث انتهت المديرية من الاستعدادات اللازمة لانطلاق ماراثون الثانوية العامة يوم غداً الإثنين، حيث تمت متابعة تجهيزات اللجان والاستراحات بجولات على مدار الأيام الماضية، وذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة اللجان قبل دخول ماراثون الثانوية العامة.

ورافق وكيل تعليم الأقصر، خلال جولاته على مقرات لجان واستراحات الثانوية العامة، كل من مدير إدارة الطود الدكتور عبده الضوي، وأمين مجلس أمناء الطود النائب محمد عطا الله، حيث أشاد بمستوى الجاهزية بإدارة الطود وكذلك في باقي اللجان دائماً، سواء باللجان أو إستراحات المعلمين.

ويقول الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه من المقرر أن يؤدى أكثر من 7 آلاف طالب داخل 22 لجنة موزعة على 7 إدارات تعليمية، امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بشعبتيها الأدبي والعلمى، حيث تقرر تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل مقر المدينة لمتابعة أيام الإمتحانات ورصد اللجان أولاً بأول.

وتفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بعضاً من مقر اللجان الامتحانية والاستراحات بإدارات القرنة، الأقصر، البياضية، أرمنت، والطود، حيث قام خالد بمتابعة استعدادات اللجان لاستقبال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 م، وتابع تنظيم اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل جميع اللجان، وتعقيم وتطهير اللجان ودورات المياه حفاظاً على سلامة الطلاب، كما تابع الإستراحات التي سوف يقيم بها رؤساء اللجان والمراقبين من تجهيزات، وكذلك دورات المياه بغرض توفير إقامة كريمة للزملاء المنتدبين.