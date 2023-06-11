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"هيئة تعاونيات البناء": فتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة

الأحد، 11 يونيو 2023 11:03 ص
"هيئة تعاونيات البناء": فتح باب الحجز لـ361 وحدة سكنية بـ4 مدن جديدة الإسكان- أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، عن فتح باب الحجز، لعدد 361 وحدة سكنية استثمارية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة ( لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة بدر – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة العاشر من رمضان ) بمساحات تتراوح من 95م2 : 155م2.
 
وأوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من غد الاثنين الموافق 12/6/2023، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27/6/2023، بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان: شارع سمير عبدالرءوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.
 
وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين طبقاً للبيان الوارد بكراسة الشروط لكل مشروع بنادي المعلميين أمام مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبد الرءوف - امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر.
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

هيئه تعاونيات البناء

مدينه القاهره الجديده

مدينه اكتوبر




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