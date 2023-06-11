نقابة المهندسين بالإسكندرية تكشف عن منح دعم مشروعات التخرج للعام الجامعي الجارى

الYسكندرية جاكلين منير

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية ، قبول 50 مشروع لعدد 8 تخصصات هندسية مختلفة من إجمالي 6 كليات هندسة فى نطاق محافظة الإسكندرية للحصول على منح دعم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة بمحافظة الإسكندرية للعام الأكاديمى الجارى، بإجمالي قيمة دعم مليون جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوچيا، في إطار البروتوكول الموقع بين نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

ويعد المشروع أحد البرامج التي تستهدف دعم شباب المهندسين لطلاب السنوات النهائية، والذي يتم تفعيله من خلال لجنة الخطة الإستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي بالتعاون مع جمعية "تنافس".

وتم اختيار المشروعات وفقاً لمعايير علمية دقيقة وبناءً على اجتماعات لجان تحكيم متخصصة شملت العديد من آساتذة كليات الهندسة.

وحددت لجنة إدارة منح دعم مشروعات التخرج برئاسة الدكتور حسن لطفي إقامة معرض ختامي لمشروعات التخرج الهندسية الفائزة بمنحة أكاديمية البحث العلمى والتكنولوچيا ( مشروع بدايتى )، يشمل المعرض تقييم تنافسى للمشاركين وعرض مشاريعهم، وسيتم تكريم عدد من المشروعات التى تحتل ترتيب متقدم من خلال لجنة تحكيم متخصصة مع دعوة عدد من رجال الصناعة والمهتمين بالبحث العلمي.