"السلامة حق أساسى للجميع".. مؤتمر فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية واللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة بندوة السلامة حق أساسي للجميع بحضور أساتذة ومتخصصين بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وذلك تحت رعاية الدكتور هشام سعودي.

في البداية، رحب الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية بالحضور والمشاركين في المؤتمر والموضوع الهام الذي يتناوله لتوعية المهندسين بإجراءات السلامة في العمل والمنزل مُشيدا بالجهود بالمبذولة من لجنة السلامة والصحة المهنية لتنظيم اللقاءات المميزة.

ومن جانبه، رحب المهندس صلاح حامد امين نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالحضور المميز واللقاءات التي تنظمها اللجنة الهندسية لما تحتويه من معلومات قيمه لاستفاده المهندسين بها وتوعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية والمعايير التي يجب اتباعها في مواقع العمل.

بينما أكد المهندس محمد فتح الباب رئيس اللجنة الهندسية للسلامة والصحة المهنية والبيئة في نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اللجنة لها رسالة وهدف هو توعية المهندسين واسرهم والعاملين بالنقابة بأسس وأهمية السلامة والصحة المهنية والتي لم تصل إلى قطاع كبير من المواطنين حتى الآن.

وطالب بضرورة الاهتمام بهذا الجانب ووضعه في المناهج الدراسية لتوعية الأجيال الجديدة بأهمية السلامة والصحة المهنية في سن مبكر لكي يتبع هذه الإجراءات في كافة مراحل حياته مُشيرا الى انها ثقافة تحاول اللجنة في نقابة المهندسين بالإسكندرية ان تصلها لقطاع المهندسين وابنائهم من خلال ندوات التوعية.

وتضمن المؤتمر عدة كلمات مختلفة عن دور اللجنة لتوعية المهندسين لحماية ارواحهم خلال العمل وأشارت إلى انجازات اللجنة ودورها المميز خلال الفترة الماضية وجهود أعضاء اللجنة لتقديم الرسالة التوعوية على أكمل وجه وأهمية السلامة والاستدامة وعن عن تأمين المنشآت العامة وأسس وضع شروط السلامة والصحة المهنية وخاصة المنشآت الجامعية وعن مخاطر العمل على ارتفاع في المواقع الإنشائية.