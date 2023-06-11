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تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الأحد، 11 يونيو 2023 12:11 م
تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 519 شاحنة و 93 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 262 شاحنة و 79 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 257 شاحنة و 14 سيارة . 
 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .
 
ويشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و 135 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكب بموانيها .
 
 
 

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