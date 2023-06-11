تداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 11000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 519 شاحنة و 93 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 262 شاحنة و 79 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 257 شاحنة و 14 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس .

ويشهد ميناء نويبع تداول 1100 طن بضائع و 135 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1150 راكب بموانيها .