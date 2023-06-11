اليوم السابع
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أكرم القصاص
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منفذ "جديدة عرعر" بالحدود الشمالية السعودية يستقبل أكثر من 13 ألف حاج عراقى

الأحد، 11 يونيو 2023 10:01 ص
منفذ "جديدة عرعر" بالحدود الشمالية السعودية يستقبل أكثر من 13 ألف حاج عراقى حجاج - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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استقبل منفذ "جديدة عرعر" البري بمنطقة الحدود الشمالية السعودية، أكثر من 13 ألف حاج من ضيوف بيت الله الحرام القادمين من العراق.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد أن مديرية جوازات المنطقة الشمالية أنهت إجراءات دخولهم عبر استراتيجية رفيعة المستوى، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات منذ لحظة وصول الحجاج وحتى عودتهم إلى ديارهم سالمين .

يذكر أن مرافق الخدمات بمنفذ "جديدة عرعر" البري تعمل على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهات المعنية منذ وقت مبكر ونفذت الخطط المعدة لها بشكل دقيق.

 


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