منظمة الصحة العالمية تعلن مقتل أحد موظفيها فى الهجوم الإرهابى على فندق بالصومال

كتبت أمل علام

أعرب تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن أسفه إزاء مقتل موظف بالمنظمة في الهجوم الذي استهدف فندق "بيرل بيتش" أمس السبت، في العاصمة الصومالية مقديشو نفذته حركة الشباب.

وقال جيبريسوس - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد - إنه يشعر بالحزن لفقدان أحد موظفي منظمة الصحة العالمية في الهجوم الأخير الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو ، كما أدان جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني بالصومال.

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت أمس السبت وقوع هجوم مسلح على أحد فنادق العاصمة مقديشيو، والذي أسفرعن مقتل 6 مدنيين و3 من أفراد قوات الأمن، كما تم إنقاذ 84 شخصا كانوا في الفندق.

يذكر أن حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة، قد أعلنت مسئوليتها عن هجوم استهدف مطعم "بيرل" الفاخر في مقديشيو، والذي تسبب في إصابة 7 أشخاص على الأقل.

يشار إلى أن حركة الشباب هاجمت في شهر أغسطس عام 2020 "إيليت" وهو فندق آخر يقع على شاطئ "الليدو"، مما أسفرعن مقتل 10 مدنيين وشرطي واحتاجت قوات الأمن لأربع ساعات من أجل استعادة السيطرة على المبنى.