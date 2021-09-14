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مقتل 10 أشخاص فى تفجير انتحارى فى العاصمة الصومالية مقديشو

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 10:03 م
مقتل 10 أشخاص فى تفجير انتحارى فى العاصمة الصومالية مقديشو انفجار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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أفادت وسائل إعلام صومالية يوم الثلاثاء بأن 10 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم بانفجار فى العاصمة مقديشو.

 

وقال موقع "غاروى أونلاين" الإخبارى المحلى إن انتحاريا فجر نفسه فى مقهى بالقرب من معسكر تدريب "الجنرال غوردون" العسكرى فى مقديشو.

 

وأضاف أن التقارير الأولية أفادت، بحسب "روسيا اليوم"، بأن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون فى الهجوم الذى يأتى وسط أزمة سياسية فى البلاد، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

 

 

وعلى مدار الأشهر الماضية، نفذ الجيش الصومالى عدة عمليات عسكرية واسعة ضد "حركة الشباب" فى المناطق التى لا تزال تحت سيطرتهم جنوب ووسط البلاد.

 

وتخوض الحكومة حربا ضد المسلحين منذ أكثر من عقد بالتعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقى لحفظ السلام فى الصومال المعروفة بـ"أميصوم" وقيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا (أفريكوم).

 


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الصومال

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