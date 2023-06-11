مصرع 3 أشخاص بينهم طفل وإصابة 5 آخرين فى حادثى تصادم بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

لقى شخصين مصرعهما فيما أصيب 3 آخرون بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم انقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبرى جريش بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، والتحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص أمام كوبرى جريش، ما أسفر عن مصرع" تامر محمد عليوة" 42 سنة و" محمد على حسن " 54 عاما ، وإصابة كل من " شعبان ذكى إبراهيم" 53 عاما باشتباه ما بعد الارتجاج، و" أحمد حسن رمضان" 26 عاما بسحجات وكدمات، و" محمد رأفت عبد الحميد" 30 عاما بكسر بالذراع الأيسر، مقيمون قليوب محافظة القليوبية.

جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

وفى سياق متصل، لقى طفل عمره 4 سنوات مصرعه، أسفل عجلات سيارة ملاكى نطاق بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث تلقت الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" محمد س ج" 4 سنوات مقيم نطاق مركز بلبيس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث اصطدام سيارة ملاكى به، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الواقعة.