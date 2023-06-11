إصابة 9 أشخاص فى حادث سيارتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل ثقيل، أمام كوبرى غيتة نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، تم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وجامبو، أمام كوبرى غيتة ناحية عزبة شرف الدين، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بإصابات متنوعة.

جري الدفع بسيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم،وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.