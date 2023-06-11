اليوم السابع
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الأحد، 11 يونيو 2023 07:00 م
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مصرع طفل غرقاً فى منطقة بحر البقر جنوب بورسعيد

الأحد، 11 يونيو 2023 05:58 م
مصرع طفل غرقاً فى منطقة بحر البقر جنوب بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، مصرعه، مساء اليوم الأحد، بمنطقة بحر البقر في جنوب محافظة بورسعيد. 
 
استقبل مستشفي 30 يونيو، التابع لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، محمد السيد حامد  - 10 سنوات، جثة هامدة، اثر ادعاء حادث غرق بمنطقة بحر البقر. 
 
تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن. 
 
وفي سياق آخر، استقبلت مستشفي المبرة، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، أحمد سعيد زكي 30 سنه، بإدعاء مشاجرة في شارع "طرح البحر"، وأصيب بطعنات متفرقة بالجسم، وتم تحويلة لمستشفي السلام.

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