انتشال جثة طفل غرق بنهر النيل فى مركز المراغة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 10 سنوات مصرعه على إثر تعرضه لحادث غرق بنهر النيل دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج تم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وتم تسليمها للمستشفى المركزى بالمراغة تحت تصرف النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوفاة طفل غرقا بنهر النيل وتم إنتشالل جثته ونقلها للمستشفى المركزى وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المراغة بغرق طفل بنهر النيل دائرة مركز المراغة" تم إنتشال الجثة " بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهرى تبين غرق الطفل أحمد ح ا ع 10 سنوات ويقيم دائرة المركز.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى وبسؤال والده المدعو حماده ا ع ا 47 سنة موظف بالأوقاف ويقيم بذات الناحية أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفى الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق " تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.