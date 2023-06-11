اليوم السابع
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مصرع شخص وإجلاء 7200 آخرين بسبب الفيضانات فى كوبا.. فيديو

الأحد، 11 يونيو 2023 01:26 م
مصرع شخص وإجلاء 7200 آخرين بسبب الفيضانات فى كوبا.. فيديو فيضانات كوبا
فاطمة شوقى

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أعرب رئيس وزراء كوبا، مانويل ماريرو، عن أسفه اليوم لوفاة شخص وأضرار مادية في إقليم جرانما الشرقي، جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات، التى أدت أيضا إلى إجلاء حوالى 7200 شخص، حسبما قالت وكالة برنسا لاتينا الكوبية.

 

وأشارت الوكالة إلى أن الامطار الغزيرة أدت الى حدوث فيضانات فى العديد من المقاطعات الوسطى والشرقية من كوبا، مما أسفر عن مقتل شخص وآلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

وفاض نهرا هاتيبونيكو وتينيما ، مما تسبب في فيضانات في جزء من المدينة ، بينما تسببت الفيضانات في غرق تسعة من 33 حيوانًا في حديقة حيوانات في تلك المقاطعة، وفي لاس توناس ، تضرر حوالي 700 هكتار مزروعة بمحاصيل مختلفة.

 

وقال الرئيس ميجيل دياز كانيل على حسابه على تويتر "الأضرار جسيمة للمواطنين من الطرق والمساكن والزراعة ويستمر العمل لحماية واجلاء العائلات".

 

وتضررت الجسور والطرق ونظام الصرف الصحى فى أجزاء مختلفة من هذا الجزء من البلاد، وتم الغاء خط النقل بالقطار من هافانا إلى شرق البلاد.


امطار غزيرة

فيضانات كوبا

كوبا

أمريكا اللاتينية



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