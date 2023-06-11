مشاهد أسر أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد تؤكد أنهم من كافة طبقات المجتمع (صور)

كتب إبراهيم قاسم - كريم صبحى

احتفل أعضاء هيئة قضايا الدولة الجُدد من دفعتى 2017 و2018 وأسرهم فى أجواء عائلية، داخل نادى الهيئة عقب أداءهم اليمين القانونية أمس أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة.

وشهد احتفالية أعضاء هيئة قضايا الدولة حضور كبير من أسرهم الذين حرصوا على التقاط الصور مع ابنائهم.

وكشفت بساطة ملابس أهالى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد أنهم من كافة طبقات المجتمع الذين تمكنوا من مساندة ابنائهم حتى وصلوا الى الانضمام لهيئة قضايا الدولة العريقة.

يذكر أن أعضاء هيئة قضايا الدوله الجُدد من دفعتي 2017، 2018، أدوا أمس اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة ولفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكُبرى بديوان عام الوزارة.

ورحب وزير العدل برئيس هيئة قضايا الدولة وهنأ اعضاءها الجُدد على صدور قراري رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية على تعيينهم.

ومن جانبه تقدم المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة بالشكر لرئيس الجمهورية على صدور هذه القرارات التي تدعم الهيئة، وهنأ الأعضاء الجدد على التحاقهم بالهيئة القضائية العريقة.

وتم التقاط صور تذكارية للاعضاء الجُدد مع وزير العدل ورئيس هيئة قضايا الدولة وقيادات الوزارة والهيئة.