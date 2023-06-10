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وزير العدل يشهد أداء أعضاء قضايا الدولة الجدد حلف اليمين القانونية .. صور

السبت، 10 يونيو 2023 10:52 ص
وزير العدل يشهد أداء أعضاء قضايا الدولة الجدد حلف اليمين القانونية .. صور حلف اليمين القانونية لدفعة 2017
كتب إبراهيم قاسم وأحمد إسماعيل

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أدى اليوم السبت أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2017  اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، في حضور رئيس هيئة قضايا الدولة، وشهد لفيف من قيادات الوزارة والهيئة مراسم حلف اليمين الذي انعقد بالقاعة الكبرى بديوان عام الوزارة .
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (1)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (1)
 
يؤدى أعضاء هيئة قضايا الدولة الجدد من دفعة 2017 و 2018 ، اليوم السبت، اليمين القانونية بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان و المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة وكبار رجال القضاء وذلك بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في لاظوغلي بوسط البلد.
 
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (2)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (2)
 
وكان قد نشر "اليوم السابع" الأسماء الكاملة لدفعة المعينين الجدد بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد، البالغ عددهم 224 مندوبا مساعدا، بعد صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم 207 بتعيين دفعة 2017.
 
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (3)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (3)

حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (4)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (4)

حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (5)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (5)

حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (6)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (6)

حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (7)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (7)

حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (8)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (8)

حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (9)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (9)

حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (10)
حلف اليمين القانونية لأعضاء قضايا الدولة الجدد (10)
 
 

 


قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة

اليمين القانونية



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