اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

الأحد، 11 يونيو 2023 09:33 ص
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. 

وقال شهود عيان "إن المستوطنين الذين بلغ عددهم العشرات اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية".

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، منذ المذبحة التي ارتكبها المتطرف باروخ جولدشتاين عام 1994.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

 


مستوطنون إسرائيليون

المسجد الاقصى

فلسطين

اسرائيل



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