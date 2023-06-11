مسئولو "الإسكان" يتفقدون المشروعات الجارية بمدينة الشيخ زايد

2664 وحدة سكنية بمرحلة متقدمة بـ"جنة 2" و1920 وحدة سكنية بجنة 3.. وتنفيذ أعمال المرافق لخدمة عدة مشروعات تنموية بتوسعات المدينة

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة ميدانية لمشروعات مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الهيئة، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وخلال الزيارة، قام المهندس عبد المطلب ممدوح، بجولة تفقدية بمشروع جنة 2، لتفقد أعمال المرافق والإسكان وأعمال تنسيق الموقع العام والطرق ومداخل المشروع وذلك تمهيداً لقيام الجهاز بتسليم الوحدات لحاجزيها.

كما قام المهندس عبدالمطلب ممدوح ومرافقوه، بالمرور على جميع أنحاء المدينة لمتابعة المشروعات القائمه شاملة تطوير طريق البستان ومداخل المدينة، مشدداً على الالتزام بمعاير الجودة وسرعة تنفيذ الأعمال.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن نسبة الإنجاز للمرحلة الأولى بإجمالي 50 عمارة بلغت مرحلة متقدمة، وذلك بمشروع جنة 2 والذي يضم 111 عمارة بها 2664 وحدة سكنية.

وفي ذات السياق، صرح المهندس أحمد مصطفي، بأنه جارٍ حالياً تنفيذ خط المياه الرئيسي قطر 1200مم المغذي لمنطقة التوسعات لتغذية مشروع جنة 3 وبعض المشروعات الاستثمارية بتكلفة تعاقدية 185 مليون جنيه، حيث قامت الشركة المنفذة بتنفيذ شبكة المواسير بالمنطقة وجارٍ استكمال تنفيذ الأعمال.

ونوه رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن وجود عددٍ كبير من المشروعات التنموية بالمنطقة أهمها مشروع عمارات جنة (3) بعدد 1920 وحدة سكنية، وكذا مشروعات عمرانية متكاملة لكبري الشركات الاستثمارية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه تم التنبيه على الشركات العاملة واستشاري المشروعات بالالتزام بالمواصفات وأصول الصناعة بجميع الأعمال المنفذة، مؤكداً استمرار تكثيف الجهود المبذولة ومتابعة أعمال التنمية بمناطق توسعات المدينة لزيادة عوامل الجذب لها.