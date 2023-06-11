مديرية الصحة تقرر تجريع أهالي قرية بعد تحويلهم الترعة لشاطئ بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

أكد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، أنه كلف إدارة مكافحة الأمراض المتوطنة، بوضع خطة لتجريع أهالي قرية ميت الخولي مؤمن بمركز منية النصر ضد مرض البلهارسيا، وتوعيتهم بمخاطر الاستحمام في مياه الترع.

يأتي ذلك بعد قيام مجموعة من أهالي القرية، بتحويل إحدى الترع المبطنة إلى مصيف، ونزولهم رفقة أطفالهم للاستحمام في المياه.

وأضاف مكين في تصريحات خاصة، أنه بعد عرض خطة العمل عليه سيتم فورًا تجريع المواطنين ضد مرض البلهارسيا، بالإضافة إلى عقد لقاءات معهم من الأطباء المختصين، لتوعيتهم بخطورة تصرفهم، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وكان عدد من أهالي قرية ميت الخولي مؤمن، حولوا ترعة تم تبطينها لمصيف، ووضعوا رمال وكراس وشمسيات على الشاطئ، كما نزلوا للاستحمام في المياه واستخدموا عوامات هوائية للأطفال، وأطلقوا عليها شاطئ الغلابة، وذلك هربًا من ارتفاع درجة الحرارة.

وأثار التصرف ردود أفعال متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أيد البعض ماحدث بدعوى رسم الفرحة على وشوش البسطاء، فيما اعترض البعض الآخر خوفًا من انتشار الأمراض وخاصة البلهارسيا، وزيادة عدد حالات الغرق.