محكمة جنايات الفيوم تقضي بالإعدام لجزار قتل شقيقته لشكه في سلوكها

الفيوم رباب الجالي

حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أدهم أبو ذكرى رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وبحضور وكيل نيابة مؤمن عبد العظيم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلانى اليوم الأحد، بمعاقبة جزار شاب يدعى طارق.ح.م، 27 سنة، بالإعدام شنقًا لإدانته بقتل شقيقته "آية"، لشكه فى سلوكها، وهربها من المنزل لفترة طويلة دون أن تعلم أسرتها شيئًا عن مكانها أو يتوصلوا إلى أخبارها، وذلك بعد ورود رأى المفتى الذى جرى إحالة أوراق الشاب المتهم إليه الشهر الماضى.

وكانت محكمة جنايات الفيوم، قد أحالت أوراق الشاب المتهم إلى فضيلة المفتى فى جلستها المنعقدة الشهر الماضى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدام الشاب، والذى أيّده ليتم إصدار الحكم بالإعدام شنقًا على الشاب اليوم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يونيو 2022، حينما تلقى قسم شرطة ثان الفيوم، بلاغًا من شاب يفيد قيامه بقتل شقيقته انتقامًا لشرفهم ولغسل عارها، بعد تكرار غيابها عن المنزل، آخرها استمرت لعدة سنوات انقطعت فيها أخبارها عن أسرتهم تمامًا، مما تسبب فى معايرة الناس له ولوالديه وأشقائه، وتحرر عنها المحضر رقم 6812 جنح قسم ثان الفيوم لسنة 2022، والمقيدة برقم 1147 لسنة 2022 كلى الفيوم.

واعترف الشاب باستدراجه لشقيقته إلى شقته التى تزوج فيها حديثًا مستغلًا ذهاب عروسه لزيارة أسرتها، وفور دخولها الشقة السكنية بحى باغوص بمدينة الفيوم، نشبت بينهما مشادة كلامية استل سكينًا على إثرها، وسدد لها عدة طعنات نافذة بالرقبة حتى سقطت جثة هامدة غارقةً فى دمائها، وتأكد من وفاتها.

وعقب التأكد من وفاة شقيقته، اتجه المتهم إلى قسم شرطة ثان الفيوم، وقام بتسليم نفسه للشرطة مُعترفًا بجريمته، فيما اصطحبته الشرطة إلى محل سكنه وعثروا على جثة شقيقته بالفعل، وقام بتمثيل الجريمة، بينما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق التى انتدبت الطبيب الشرعى لإجراء الصفحة التشريحية ثم صرحت بالدفن.