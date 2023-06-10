اليوم السابع
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محافظ بني سويف: تبطين 674 كم من الترع بتكلفة تزيد عن مليار و681 مليون جنيهاً

السبت، 10 يونيو 2023 12:15 م
محافظ بني سويف: تبطين 674 كم من الترع بتكلفة تزيد عن مليار و681 مليون جنيهاً الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي الري الموقف التنفيذي لمشروع  تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأوضح محافظ بني سويف "وبحسب تقرير أعده المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري "أنه تم  الانتهاء من تبطين 674 كم  بتكلفة واحد مليار و681 مليون  و515ألف جنيهاً ،بنسبة تنفيذ 76.3%  من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها و تقدر بــ 884.687 كم بتكلفة  تزد عن  2 مليار و415 مليون و380 ألف جنيهاً ،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة ، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 مليون  جينهاً ، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 4 يونيو الجاري.

وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع ،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.

 

 


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