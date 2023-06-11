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محافظ المنوفية: ضبط 1.7 طن قمح تم تجميعها دون ترخيص وتوريدها فورا لصوامع كفر داود

الأحد، 11 يونيو 2023 12:00 م
محافظ المنوفية: ضبط 1.7 طن قمح تم تجميعها دون ترخيص وتوريدها فورا لصوامع كفر داود القمح
المنوفية - محمود شاكر

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صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط طن و715 كيلو قمح محلي تم تجميعها دون ترخيص من وزارة التموين والتجارة الداخلية بناحية كفر داود السادات وتم توريدها فورا لصوامع كفر داود، مضيفا أنه تم تحرير محضر رقم 4368 جنح مركز السادات ضد سائق السيارة حيث تم ضبطه علي طريق كفر داود السادات.
 
وأكد محافظ المنوفية، استمرار إحكام الرقابة على منظومة عمليات توريد محصول القمح كونه محصولاً إستراتيجياً هاماً، فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة الأقماح وعدم السماح بالتوريد خارج الشون والصوامع المخصصة. 
 
وفى ذات السياق أشار وكيل وزارة التموين إلى أنه تم شن  حملات تفتيشية مكبرة اليوم الأحد بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة أسفرت عن تحرير (198) محضر تمويني تنوع ما بين (95) محضر مخالفات مخابز و(103) محضر مخالفات أسواق ، ومن أبرز المحاضر محضر جنح شبين الكوم ضد المديرة المسئولة عن مخبز بلدى لقيامها بالتصرف في كمية قدرها 3.7 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بقصد ابيع في السوق السوداء.
 
وشدد محافظ المنوفية، على استمرار المتابعة اليومية  لحركة الأسواق والالتزام بالقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
 

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