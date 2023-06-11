محافظ القليوبية يسلم جوازات السفر وتذاكر الطيران لحجاج الجمعيات الأهلية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، جوازات السفر والتأشيرات وتذاكر الطيران الخاصة ب حجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام 1444هـ 2023م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث أظهرت نتيجة القرعة اختيار 228 حاج على مستوى محافظة القليوبية مقسمين بين المستوي الأول والمستوى الثالث على النحو التالي :

- 90 حاج مستوى أول (2 مجموعة) بواقع 45 حاج لكل مجموعة.

- 13 حاج مستوى ثالث (3 مجموعة) بواقع 46 حاج لكل مجموعة.

- اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج، مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وتجدر الإشارة إلى أن أول فوج من الحجاج سوف يغادر القاهرة يوم الخميس المقبل لأداء مناسك الحج، ومن الجدير بالذكر بأن محافظ القليوبية سلم ملابس الإحرام للحجاج خلال الأسبوع الماضي، وقدم لهم التهنئة بالسفر لأداء مناسك الحج متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم.

جاء ذلك بحضور كل من خالد عبد العليم وكيل وزاره التضامن بالقليوبية، والشيخ عبد الجواد الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القليوبية الأزهرية.