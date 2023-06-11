العليا للحج: موسم هذا العام سيكون قياسيًا ونحذر المصريين من التأشيرات المخالفة

محمد شعلان

أكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، بدء سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية والقرعة، محذرا من الزحام الشديد هذا العام، قائلًا: "ربنا يعدي الموسم الحالي على خير".

وقال ناصر ترك، خلال لقاء عبر زووم مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، على سي بي سي، إن هناك بعثة كاملة، قامت بمتابعة كل التجهيزات، والمملكة العربية السعودية منحت فرصة لشركات جديدة لدخول سوق المشاعر، وهناك منافسة من عدة شركات، مشيرا إلى أنه تم معاينة الوجبات التي سيحصل عليها الحاج فى المشاعر، والمخيمات سيتم معاينتها قبل ذهاب الحجاج، والتجهيزات على أفضل مستوى.

وأشار إلى أن موسم حج هذا العام، سيشهد موسما قياسيا وزحاما شديدا، مشددًا على ضرورة التزام الحاج المصري بالإجراءات والمجموعات والمشرفين، مضيفًا أن هناك فوجا من الواعظين، وحذر من الدخول بتأشيرات مخالفة، مضيفًا:" التأشيرة المخالفة فيها غرامة 50 ألف ريال، وإهانة للبعثة المصرية، والمنع من دخول المملكة 5 سنوات لأن ذلك بمثابة مخالفة لقواعد الدولة المضيفة".