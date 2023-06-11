محافظ الغربية يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية ويتابع استعدادات الثانوية العامة

الغربية ـ عادل ضرة

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بتفقد أداء الطلاب لامتحانات الثانوية الأزهرية ، داخل معهد فتيات زفتى الأزهري وذلك بحضور الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس الإدارة المركزية و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وتابع المحافظ أداء الطلاب لمادة الجغرافيا، موجهاً بتوفير كل سبل الراحة للطلاب خلال فترة الامتحانات، حيث يؤدي اليوم 4926 طالبا في الشعبة الأدبية الامتحانات داخل 388 لجنة ويستكمل غدا 4699 طالبا في الشعبة العلمي أداء مادة الاستاتيكا داخل 288 لجنة.

وفي ذات السياق، تفقد المحافظ يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم مدرسة عمر بن الخطاب بمدينة زفتى وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والتي تنطلق غدا وحتى 13 يوليو القادم، موجهاً رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد القصوى في محيط المدارس واستمرار نظافة وتجميل محيط المدارس وإزالة أي إشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين.

واطمأن رحمي على توافر كل سبل الراحة لأداء الطلاب للامتحانات، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بالتواصل المباشر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابع الموقف لحظة بلحظة.

جدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها هذا العام 22606 طالبا بالشعبة العلمية قسم علوم، 4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، 13348 للشعبة الأدبية، 110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.