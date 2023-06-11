المشرف عام الامتحانات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد لجان الثانوية

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد علاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب والمشرف العام على الامتحانات، لجان الامتحانات الثانوية الأزهرية ويرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية عبد الحكيم قاعود وعدد من قيادات المنطقة لمتابعة أعمال امتحانات الثانوية الأزهرية - الدور الأول للعام الدراسى 2022/ 2023

وشملت اللجان معاهدى فتيات الشعراوى وبنين برج العرب النموذجى ومتابعه غرفة العمليات المركزية.

وأكد أن عملية المتابعات الميدانية لا تقتصر على متابعة اللجان داخل المعاهد، بل تشمل الاطمئنان على توزيع الأسئلة من بداية الصباح ومتابعة خطوط سير سيارات التوزيع والاطمئنان على التسليم الأوراق والتسلم فى الوقت المناسب.

ويتم مراجعة خطة المتابعة لموجهين العموم ومديرى الإدارات والتأكد إنها تشمل جميع اللجان، وكذلك قياس مدى رضا الطلاب على اللجان والامتحان.