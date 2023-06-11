محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

الإسماعيلية - صبرى غانم

حرص اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، على متابعة الاستعدادات النهائية التى تقوم بها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية؛ لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول 2022-2023 والتى تبدأ غدًا الاثنين 12 يونيو الجارى وتنتهى فى 13 يوليو 2023.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة أتمَّت استعدادها لاستقبال الطلبة والطالبات بلجان الثانوية العامة لهذا العام، موجهًا بتذليل كافة العقبات لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر، مع انعقاد غرفة العمليات طوال فترة الامتحانات لتلقى أى شكاوى وسرعة حلها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية كلمة للطلاب حثَّهم فيها على الهدوء والتأنى والالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم أثناء أدائهم الامتحانات متمنيًا لهم التوفيق والسداد.

وأوضح الدكتور محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن المديرية انتهت من تجهيز لجان امتحانات الثانوية العامة للدور الأول من العام الدراسى الحالى، حيث أنه من المقرر أن يؤدى الامتحانات 10 آلاف و858 طالبًا وطالبةً أمام 35 لجنةً موزعة على 8 إداراتٍ تعليمية فى مختلف أحياء ومراكز الإسماعيلية.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعًا مع رؤساء اللجان بمختلف الإدارات، تم خلاله التأكيد على أهمية التنسيق مع غرف العمليات بالإدارات والمديرية واتباع كافة الإجراءات اللازمة للتصدى لأى محاولات للغش وفى مقدمتها استخدام العصا الإلكترونية.

وتابع "بحيري" أنه سبق أن عقد اجتماعًا موسعًا بتوجيهات محافظ الإسماعيلية مع جميع الجهات التنفيذية لمناقشة خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة ومركز الأسئلة والمفاهيم، بالإضافة إلى تأمين الاستراحات الخاصة بالملاحظين المغتربين وِفق إجراءات تأمينية مشددة كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الانتهاء من وضع خطة بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة لإمداد وتأمين الكهرباء بمقر لجان النظام والمراقبة والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات وضمان عدم انقطاع الكهرباء خاصةً مع فصل الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة لجان الامتحانات والمدارس ورفع المخلفات والقمامة بمحيط المدارس أولاً بأول، وتذليل كافة العقبات التى تواجه عملية سير الامتحانات.

ومن الجدير ذكره، أنه تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يومى 12 و13 يونيو الجارى، بينما تنطلق المواد الأساسية الأحد 18يونيو وتنتهى يوم 13يونيو 2023.