محافظ أسيوط يسلم هدية الرئيس شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه للأم المثالية

أسيوط-هيثم البدرى

سلم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية شيكًا بمبلغ 50 ألف جنيه للام المثالية الأولى على مستوى المحافظة لهذا العام 2023 والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية .. جاء ذلك بحضور مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط.

حيث استقبل محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة السيدة هدى إبراهيم محمود صالح ابنه مركز القوصية ،والفائزة بالمركز الأول كأم مثالية على مستوى محافظة أسيوط لعام 2023 وسلمها هدية رئيس الجمهورية تقديرا لها ولقصة كفاحها مع الأبناء ولما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية مما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول على مستوى المحافظة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على رعاية أبنائه من مختلف المحافظات وخاصة أبناء محافظة أسيوط فضلًا عن تقديره للمرأة المصرية وخاصة الأم المصرية لجهودها في رعاية أبنائها والحفاظ علي أسرتها كما قدم التهنئة للأم المثالية معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء وتضحيات ورعاية أبنائها الثلاثة بعد وفاة زوجها منذ نحو 33 عامًا حيث وهبت نفسها لتربية أطفالها ليكونوا أفرادًا نافعين في المجتمع ليصبح منهم المحامى والمحامية والطبيبة لتستحق بذلك لقب الأم المثالية بجدارة لهذا العام.

وأكد اللواء عصام سعد ،أن المرأة المصرية حظيت بمكتسبات فريدة في عهد الجمهورية الجديدة لافتاً أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً بالأم ودورها وتضحياتها فالأم لها دور بارز في صنع التاريخ وبناء الحاضر والمستقبل فهي من تقوم بغرس النواة الأساسية للمجتمع وإعداد وتربية الأجيال وتجهيزهم لحمل راية البناء والتنمية فهي الوحيدة القادرة على إعداد جيل يستطيع أن يقود مسيرة الوطن للأمام ويدفعنا للتقدم والازدهار.

ومن جانبه أوضح مجدي نجيب وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2023 تم بناء على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار محافظ أسيوط حيث قامت وبكل شفافية بإختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقًا للشروط المقررة لأمانه المسابقة على مستوى الدولة وتم تصعيد المختارين وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى كافة المحافظات.