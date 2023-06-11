محافظ أسوان: صناعة السياحة يمتد تأثيرها على أكثر من 90 مهنة وحرفة

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد أشرف عطية، محافظ أسوان ، أن الدعم اللامحدود من رئيس الجمهورية للقطاع السياحى يعطى الأولوية والأهمية له باعتبار أن صناعة السياحة وقطاعها العريض لا يستوعب فقط العمالة المباشرة، ولكن يمتد تأثيره المباشر على أكثر من 90 مهنة وحرفة تحقق الدخل الغير مباشر للملايين من المواطنين.

وقال محافظ أسوان، فى كلمته خلال فعاليات الاجتماع التحضيرى الأول بالقاهرة استعدادا لانعقاد المؤتمر الثانى عن "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"، إن هذا يجعلنا اليوم فى هذا اللقاء التحضيرى نتشارك ونناقش ونفكر برؤية جديدة للترويج للسياحة الصحية المصرية بشكل عالمى يليق بالمقومات والإمكانيات التي تمتلكها المقاصد السياحية المصرية فى مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، وهو الذى يتطلب وضع إستراتيجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية سواء فى وسائل الإعلام أو داخل البورصات والمعارض السياحية الدولية ، بجانب عقد المؤتمرات المتخصصة فى مجال السياحة العلاجية ، مع استضافة المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا المجال للوقوف على أحدث المناهج والتقنيات والوسائل التكنولوجية ، وبالتالى الحصول على شهادات دولية معتمدة.

وتابع المحافظ: نسعى جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المختصة للاستثمار الأمثل للتنوع فى المقومات الطبيعية الفريدة والمنتج السياحى لأسوان ، وهو الذى يظهر جلياً فى تعدد الأنماط السياحية الأثرية والبيئية والنيلية والدينية والسفارى والصيد والمحميات الطبيعية ، بالإضافة إلى توافر مراكز الاستشفاء والاستجمام.

وأوضح "عطية"، أن أسوان تتمتع بشهرة واسعة فى مجال السياحة العلاجية حيث أنها مصنفة عالمياً بشهادة اللجان المتخصصة لاحتواء رمالها الساخنة على أعلى نسب للعناصر ، والإشعاعات المناسبة "الأشعة فوق البنفسجية ، مع انخفاض نسبة الرطوبة" لعلاج الكثير من الأمراض مثل "الروماتيزم ، والروماتيد ، والجلدية".

يشار إلى أن محافظ أسوان شارك فى فعاليات الاجتماع التحضيرى الأول بالقاهرة استعدادا لانعقاد المؤتمر الثانى عن " تطبيقات السياحة الصحية المصرية " بمدينة شرم الشيخ والذى سيقام فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر المقبل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر فعاليات الاجتماع، والذى استهل بالسلام الوطنى والوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق، كلاً من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية ورئيس المؤتمر ، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح ، واللواء طبيب عصام القاضي مقرر عام المؤتمر ، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد ، وعدد من السفراء والقامات العلمية ، وقيادات العمل الوطنى فى مجالات السياحة والصحة والتعليم ، بالإضافة إلى رجال الأعمال الوطنيين.