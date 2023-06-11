لجنة من وزارة التعليم العالي لمتابعة جاهزية برامج جامعة المنوفية الأهلية

المنوفية – محمود شاكر

استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية لجنة فنية موحدة مكلفة من وزارة التعليم العالى من الأساتذة المتخصصين فى البرامج التى سوف تبدأ الدراسة بها بالجامعة الأهلية العام الدراسى القادم وذلك لفحص ومعاينة الإمكانيات المادية والبشرية ببرامج بكالوريوس كلية طب وجراحة الأسنان، وبرنامجى ذكاء الآلة وعلوم الحاسبات بكلية علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعى، وبرنامج كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وبرنامج العلاج الطبيعى، وبرنامج الصيدلة فارم دى، وبرنامج ليسانس اللغة الإنجليزية والترجمة التخصصية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وبرنامج بكالوريوس الطب البيطرى، وتحديد الأعداد التى تقبل بكل برنامج سنويا.

رحب رئيس الجامعة باللجنة بجامعة المنوفية الأهلية هذا الصرح التعليمى المتميز الذى تم إنجازه فى وقت قياسى بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعى التعليم فى مصر، مؤكدا أن الجامعات الأهلية أصبحت أحد رواد التعليم الجامعي الذي تعمل الدولة على التوسع فيه لتوفير خدمة تعليمية متميزة تواكب جامعات الجيل الرابع، وتقدم برامج حديثة وتخصصات علمية متطورة تؤهل الشباب لسوق العمل، كما أن الجامعات الأهلية تعد جامعات مصرية على مستوى الجامعات الأجنبية الكبرى، وسوف تغير موقع التعليم العالى بمصر على خريطة العالم.

شملت الزيارة جولة تفقدية لمنشآت الجامعة التى تقع على مساحة حوالى ١٨ فدان وتضم مبنيين للعلوم الطبية، ومبنيين للعلوم الهندسية، ومبنى المعامل الرئيسى، والمبنى الإدارى، قاعة المسرح، كما تفقدت اللجنة الموقع العام، والمنطقة الترفيهية، وتم الإطلاع من خلال فيلم تسجيلى على الموقف التنفيذى لأعمال الانشاءات والتجهيزات حيث وصلت نسبة الإنجاز حتى الآن ٨٢٪، وجارى العمل على كافة المستويات للانتهاء من كافة التجهيزات، وقامت الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمى للجامعة الأهلية بتقديم جميع الملفات اللازمة عن البرامج وعن اللوائح الخاصة بالبرامج لأعضاء اللجنة.

هذا وتضم اللجنة قى عضويتها كل من: الدكتور مها أبو خضر طب الأسنان جامعة الإسكندرية، الدكتور شريف كشك الهندسة جامعة المنصورة، الدكتورة هيام عبد السميع عميد تكنولوجيا العلوم الصحية بالمنوفية سابقا، الدكتور وليد طلعت العلاج الطبيعى جامعة بنها، الدكتورة أمانى خليفة صيدلة عين شمس، الدكتورة منى فؤاد رئيس قسم اللغة الانجليزية بالآداب جامعة حلوان، الدكتور محمد المسلمى الطب البيطرى جامعة القاهرة، وعضو من الرقابة الإدارية، وعضو من الكلية الفنية العسكرية.

وكان فى استقبال اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومنسقى البرامج، والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.