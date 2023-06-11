اليوم السابع
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كهرباء مصر الوسطى: المرور شهريا على الممارسات بواسطة "شعاع" يوليو المقبل

الأحد، 11 يونيو 2023 08:02 م
كهرباء مصر الوسطى: المرور شهريا على الممارسات بواسطة "شعاع" يوليو المقبل وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف المهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ، أنه تم إسناد مهمة المرور على مستخدمي نظام الممارسة من سارقى التيار الكهربائي شهريا لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية و مسبوقة الدفع بداية من يوليو المقبل.
 
وأوضح شمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة سيلعب دور هام فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية ، موضحا أن المرور الشهرى يساهم فى معرفة المنتظمين فى سداد الممارسة شهريا من عدمه للحفاظ على حق الدولة و رفع نسب التحصيل بالشركة.
 
و أضاف شمعة، أن  شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء  تضم محافظات " الوادى الجديد، أسيوط، المنيا، بنى سويف والفيوم"،  تم استبدال العدادات العادية بالوحدات الحكومية بعدادات مسبوقة الدفع حيث تم استبدال عدد 12475 عداد حتى فبراير الماضي من اجمالي 31687 عداد بنسبة 39.36 %.
 
و تابع شمعة، أن هناك لجان يتم تشكيلها للمرور على المشتركين يتبعها لجان قطع التيار عن المتأخرين عن السداد مع تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمتقاعسين عن السداد لتنشيط تحصيل المتأخرات للقطاع المنزلي والخاص.
 
وقال شمعة أن هناك تنسيق مع وحدات الجهاز الإداري للدولة علي الالتزام بقرار مجلس الوزراء بسرعة تركيب عدادات مسبوقة الدفع للمصالح والهيئات الحكومية ودور العبادة طبقاً للخدمة الموضوعة من قبل الدولة.

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