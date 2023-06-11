قافلة دعوية من الدقهلية للتوعية وتصحيح الفكر فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، قافلة الأزهر الشريف من مجمع البحوث الإسلامية القادمة من محافظة الدقهلية المتجهة إلى مراكز الشباب والأندية التابعة لمحافظة كفرالشيخ، يأتى ذلك في إطار دور الأزهر الشريف في نشر الفكر الديني الوسطي المستنير في ظل التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة و فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ضم الوفد الزائر الدكتور عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ، وهانى حسن مدير التوجية، وحسين العزلة مشرف القافلة من الأمانة العامة المساعدة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية والشيخ أشرف خضر، المسؤول الاعلامى فى منطقة الوعظ في ظل حر الأزهر الشريف على مواصلة الجهود لتصحيح الفكر بالفكر وحماية الشباب من الفكر المتشدد.

ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ دور الأزهر الشريف في تصحيح المفاهيم الخاطئة ونشر الوسطية، ومحاربة الأفكار الهدامة، كما وجه بفتح أبواب مراكز الشباب أمام القوافل الدعوية، والتي تأتي تنفيذًا لإستراتيجية الأزهر الشريف ورسالته السامية في الحفاظ على الوعي المجتمعي وحماية القيم المجتمعية والأخلاقية، والحفاظ على المجتمع المصري من كل محاولات العبث بأمنه واستقراره وتقوم القافلة بنشر صحيح الدين من خلال الندوات بالنوادي ومراكز الشباب وحثهم على التحلي بالأخلاق الحميدة.

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الندوة التوعوية عن "إدارة المنزل بأقل التكاليف" بمشاركة 30 فتاة من عضوات نادى الفتاة بمركز شباب الكوم الطويل التابع لإدارة شباب بيلا، من خلال الإدارة العامة للشباب خطة أندية الفتاة والمرأة بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المرأة المصرية تتحمل عبء كبير في إدارة إحتياجات الأسرة وتحديد أولويات الإنفاق وتتحمل المسؤولية الأكبر في رسم النمط الاستهلاكي للأسرة ومن هذا المنطلق تهتم وزارة الشباب والرياضة من خلال برامج أندية الفتاة و المرأة بتقديم البرامج والفعاليات التوعوية التثقيفية، بهدف تعديل العادات الإستهلاكية للفرد داخل الأسرة فى ظل التحديات الاقتصادية التى تمر بها دول العالم، وإبراز دور المرأة فى ترشيد الإنفاق والتعامل بحكمة لخلق التوازن بين متطلبات الأسرة و دخلها النقدي.

أدارت اللقاء نادية عبد المنعم، معلمة بالتربية والتعليم، أقيمت الندوة بمركز شباب الكوم الطويل، بإشراف نجوى صلاح، وكيل الوزارة، وبإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومحمد السماحي مدير إدارة شباب بيلا، تنفيذ غادة راشد، مسؤل أندية الفتاة والمرأة بالمديرية، وفريق عمل المركز.