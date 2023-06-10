الشباب والرياضة بشمال سيناء تنظم حفل زراعة أشجار الزيتون

شمال سيناء ـ محمد حسين

نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة في شمال سيناء، حفل زراعة أشجار الزيتون في منطقة مزرعة معصرة الشباب، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأعلنت المديرية أن الحفل حضره إيهاب حسن عبدالوهاب، مدير عام الشباب والرياضة، وجيهان حنفي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، وهالة عثمان، مدير عام البرامج والأنشطة، وأندية المناخ التي تنفذها مركز شباب 6 أكتوبر، والتي تشمل عددًا من الفعاليات. وأعرب الحضور عن سعادتهم بفعاليات البرنامج.

وأوضح بيان الشباب والرياضة أن أندية المناخ تقدم عروضًا توعوية لتنمية ورفع وعي الشباب بقضايا البيئة والتغيرات المناخية، ضمن استراتيجية مصر للتغيرات المناخية 2050، وبرامج توعية بيئية تهدف إلى تنمية المفاهيم والمهارات والاتجاهات البيئية الخاصة بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف والتخفيف لدى الطلائع بمراكز الشباب، لإدماجهم في العمل المجتمعي. وتقوم أندية المناخ بمساعدة الطلائع والشباب على اكتساب المعلومات البيئية حول قضية التغيرات المناخية، إلى جانب تنمية الشعور بالمسئولية تجاه البيئة والمجتمع وتحفيزهم على حماية البيئة وتحسينها وتعميق الشعور بأهمية دورهم في تغيير إتجاهات من حولهم.



الاحتفال بزراعة الاشجار



فعاليات يوم الزراعة