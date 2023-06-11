عصير البنجر يحميك من خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت رانيا عامر

أكد العديد من الباحثين أن تناول البنجر بشكل يومي له فوائد صحية كثيرة منها الحفاظ على نسبة معدن الحديد بجسم الإنسان، وهذا المعدن إذا انخفض عن معدله الطبيعي يحدث تدهور في الحالة الصحية، ما سيعرضك إلى خطر الإصابة بفقر الدم، بالإضافة إلى تعزيز صحة القلب.

كشفت دراسة جديدة عن أن شرب كوب من عصير البنجر، يمكن أن يقلل إلى النصف من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو مضاعفات أخرى لدى المصابين بالذبحة الصدرية. وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة التلجراف البريطانية.

وأوضحت الدراسة أن الذبحة الصدرية هي نوع من آلام الصدر ناجمة عن انخفاض تدفق الدم إلى عضلات القلب. فقد أجريت الدراسة على 300 مريض بالذبحة الصدرية، تم تركيب دعامات قلبية لهم. وطلب من نصفه شرب عصير البنجر يوميًا لمدة 6 أشهر

فيما تم إعطاء النصف الآخر مشروبًا وهميًا، وبعد مرور عامين، وجد الفريق أن 16% من المرضى في المجموعة التي تناولت المشروب الوهمي عانوا من مشكلة خطيرة مرتبطة بالقلب، مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، أو احتاجوا إلى عملية أخرى بالقلب، أما في المجموعة التي شربت عصير البنجر، لم يتعرضوا خلال تلك الفترة الي نوبات قلبية أو مشاكل صحية كبيرة.

ويعتقد الخبراء أن النترات الموجودة بشكل طبيعي في عصير البنجر تساعد في الحفاظ على الأوعية الدموية مفتوحة، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ومن جانبهم نصحي الأطباء بتناول الأشخاص عصير البنجر بشكل يومي للحفاظ علي صحة القلب، وعدم تعرضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب مثل النوبات القلبية، والسكتات القلبية، والجلطات القلبية.