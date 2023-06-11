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شاهد.. فرحة جماهير الأهلى فى الغردقة بهدف التعادل أمام الوداد المغربى

الأحد، 11 يونيو 2023 11:56 م
شاهد.. فرحة جماهير الأهلى فى الغردقة بهدف التعادل أمام الوداد المغربى فرحة جماهير الأهلى بهدف التعادل
البحر الأحمر - عماد عرفة

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حالة من الفرحة والهتاف لجماهير الأهلى بمدينة الغردقة فور إحراز النادى الأهلى هدف التعادل أمام نادى الوداد المغربى فى دوري أبطال أفريقيا.

 
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو في خط الوسط، محمود كهربا في خط الهجوم.
 
فيما يضم تشكيل الوداد كلاً من: يوسف المطيع - أيوب العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله - جلال داودي - يحيى جبران - أيمن الحسوني- محمد أوناجم - بولي جونيور سامبو - سيف الدين بوهرة.
 
وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الأحد الماضي.
 
 
فرحة جماهير الأهلى بهدف التعادل (1)
فرحة جماهير الأهلى بهدف التعادل (1)

فرحة جماهير الأهلى بهدف التعادل (2)
فرحة جماهير الأهلى بهدف التعادل (2)

 


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