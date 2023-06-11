سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يقدم واجب العزاء لوالد الشاب الروسى.. صور

قدم اللواء محمد بندارى سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، واجب العزاء لـ"يورى فوبوف"، والد الشاب الروسى الذى تعرض منذ يومين لحادث هجوم سمكة القرش.

و عرض السكرتير العام للمحافظة عليه كافة سبل المساعدة بعد أن نقل له تعازى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر الحارة مؤكدا على أن مثل هذه الحوادث العارضة والنادرة الحدوث لن تعكر صفو العلاقة الروسية المصرية.

واضاف السكرتير العام أن محافظة البحر الأحمر قامت بعملية تمشيط للشواطئ بدءً من الجونة شمالاً وحتى منطقة مكادى جنونا، للتأكد من خلو منطقة السباحة من أى قروش أخرى، مضيفاً بأن عملية التمشيط تمت من خلال مشاركة كافة الجهات المعنية من حماية الشواطئ والمحيمات وغيرها.

من جانبه اكد والد الفقيد أن ما يحدث فى جميع أنحاء العالم مشيداً بالأمن والأمان الذى تشهده مدينة الغردقة ويرفض أن يتم المتاجرة بالحادث حيث إنها ليست المرة الأولى التى يزور فيها المدينة، كما قدم الشكر إلى سكرتير عام المحافظة الذى على زيارته لتقديم واجب العزاء ممتنا لاهتمامهم ورعايتهم.

وقال فيكتور فوربوف القنصل العام الروسى أن الموضوع حادث عارض وان مثل هذه الحوادث تحدث بجميع دول العالم الساحلية والشاطئية، حضر واجب العزاء فيكتور فوربوف القنصل العام الروسى بالغردقة، ماجدة حنا مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر.