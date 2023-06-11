اليوم السابع
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سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم يسجل 18640 جنيها

الأحد، 11 يونيو 2023 12:16 م
سعر الجنيه الذهب فى مصر اليوم يسجل 18640 جنيها الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد استقرارا ملحوظاعند مستوي 18640 جنيها في التداولات وذلك بدون إضافة مصنعية ورسوم، ويعتبر الجنيه الذهب أحد أهم وسائل الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة وشهد سوق الصاغة خلال الشهور الماضية طلب مرتفع على الجنيه الذهب.
 
ويزن الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ويعتبر أحد أهم اشكال الجنيه الذهب هو جنيه الملك جورج ويوجد اشكال اخرى طرحتها الشركات المنتجة مؤخرا منها الجنيه الذهب المطبوع عليه صورة الاهرامات وغيرها من الصور.
 
وكان آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم يسجل 2330 جنيها بدون مصنعية للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 
 
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب



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