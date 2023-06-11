وأضاف لابيد - في تصريح أوردته القناة السابعة الإسرائيلية - "الناس تموت كل يوم.. المنازل والأسر تدمر... هو أسوأ وزير في تاريخ الشرطة الإسرائيلية.. كل خبرته أنه مُجرم سبق إدانته بالقانون" .



وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، والقيادي في المعارضة الحالية بيني جانتس، قد طالب نتنياهو أمس بأن يقيل بن جفير، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" من منصبه.



ودعا جانتس، نتنياهو إلى إيجاد شخصية مُناسبة لخلافته تتمتع بالمؤهلات لمحاربة عصابات الإجرام التي أسفرت عن مقتل عدد كبير من الفلسطينيين في المدن العربية داخل الخط الأخضر.



واتهم جانتس، نتنياهو، بأنه أهمل المناطق الجنوبية والشمالية (العربية) على مدى سنوات حكمه الطويلة، ما أتاح المجال لنمو الجريمة المنظمة.