خبراء: اكتشاف كميات كوكايين كبيرة فى مياه برشلونة.. الأكثر استهلاكا للمخدرات

فاطمة شوقى

نشر المرصد الأوروبى للمخدرات الإدمان OEDT) ، وهو وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي ، دراسة أوضح فيها نتيجة عينات مياه الصرف الصحي التي تم جمعها في عدة مدن وتحليلها للكشف عن وجود مخدرات، والتى كشفت أن مدينة برشلونة أكثر المدن الإسبانية التى يتم فيها استهلاك الكوكايين، بعد الكشف عنه فى مياهها.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إلى أن الدراسة تم وضعها لرصد استهلاك الأمفيتامين والميثامفيتامين والإكستاسي والكوكايين من خلال تحليل مياه الصرف الصحي ، والتي شارك فيها المجلس الأعلى للبحث العلمي (CSIC) ، وكشفت أن المدينة الإسبانية نفسها في أعلى مرتبة على الإطلاق.

وحذرت الدراسة من أن استهلاك الكوكايين زاد فى السنوات الأخيرة بشكل كبير ، كما حذرت من أن وجود بقايا الكوكايين في مياه الصرف الصحي ليس له آثار على الصحة العامة فحسب ، بل هو أيضًا مؤشر على تعاطي المخدرات في المجتمع، ويشير الخبراء إلى أن هذه المعلومات يمكن أن تكون مفيدة في تطوير السياسات العامة للوقاية من الإدمان وعلاجه.

وخلصت الدراسة، أن برشلونة هى المدينة الإسبانية التى يتم فيها استهلاك أكبر كميات من الكوكايين ، وتأتى سانتياجو دى كومبوستيلا الثانية ، ثم تأتى كاستيلون فى المرتبة الثالثة.

وتحاول إسبانيا الحد من استهلاك المخدرات فى البلاد، وكانت آخر أكبر عملية فى اوروبا لمكافحة المخدرات تمت فى اسبانيا ، حيث قالت الشرطة الإسبانية إنها حجزت 32 طنا من الماريجوانا المعبأة، تبلغ قيمتها ما لا يقل عن 64 مليون يورو ،وقالت إنها أكبر كمية يتم ضبطها في إسبانيا أو على مستوى العالم.

وكانت الشرطة قد داهمت سلسلة من المزارع ومعامل الإنتاج في أنحاء مختلفة من البلاد في عملية تحمل اسم "الحدائق". وتم على إثرها توقيف تسعة رجال و11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عاما.

وفي بيان، قال الحرس المدني الإسباني "صادر الحرس المدني أكبر كمية من الماريجوانا المعبأة يتم ضبطها حتى الآن". وأوضح أن الكمية "تعادل ما يقارب 1.1 مليون نبتة".

وأوضحت الشرطة، أن العصابة جففت نبتات الماريجوانا وعبأتها وأرسلتها إلى مناطق في إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.