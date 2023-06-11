حياة كريمة بالأقصر.. مجمعات خدمات حكومية بقرى النمسا وحلة وحاجر كومير "التفاصيل"

تشهد محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.
وصرح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يجرى إستمرار أعمال الصرف الصحي بقرية المساوية، كما يتم العمل في خط الطرد المزدوج بقرية العضايمة، ويتم العمل فى الصرف الصحى بقريتى الكيمان والشغب، كما تجري أعمال توصيل خطوط الإتصالات بقرية الدير، ويتم إستمرار العمل على شبكات الانحدار الصرف الصحى بالحلة، ويتم العمل في إنشاء سوق الخضر والفاكهة بحاجر كومير.
وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تواصل أعمال الصرف في محطة صرف توماس الوسطي، كما تم البدء في قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقي لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً إستمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%، وجارى إنهاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطتين الرفع الرئيسية والفرعية بالكلابية والتابعة لمجلس قروى الحلة.
متابعة العمل في إنشاء سوق الخضر والفاكهة بحاجر كومير
إستمرار العمل على شبكات الانحدار الصرف الصحى بالحلة
مشروع إنشاء سوق الخضر والفاكهة بحاجر كومير
العمل في إنشاء سوق الخضر والفاكهة بحاجر كومير
إستمرار أعمال الصرف الصحي بقرية المساوية
إستمرار أعمال الصرف الصحي بقرية المساوية فى إسنا
العمل فى الصرف الصحى بقريتى الكيمان والشغب
استمرار العمل في خط الطرد المزدوج بقرية العضايمة
العمل في خط الطرد المزدوج بقرية العضايمة
أعمال الصرف الصحي بقرية المساوية بإسنا
مشروعات الصرف الصحى بقرى إسنا
متابعة العمل فى الصرف الصحى بقريتى الكيمان والشغب
جانب من العمل بمشروعات حياة كريمة بقرى إسنا
توصيل شبكات الصرف الصحى بالقرى
دخول الصرف الصحى لقرى إسنا
العمل على شبكات الانحدار الصرف الصحى بالحلة
متابعة العمل على شبكات الانحدار الصرف الصحى بالحلة
خريطة أعمال توصيل خطوط الإتصالات بقريه الدير
أعمال توصيل خطوط الإتصالات بقريه الدير
متابعة أعمال توصيل خطوط الإتصالات بقريه الدير
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