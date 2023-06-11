حياة كريمة بالأقصر.. مجمعات خدمات حكومية بقرى النمسا وحلة وحاجر كومير "التفاصيل"

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وصرح اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إنه يجرى إستمرار أعمال الصرف الصحي بقرية المساوية، كما يتم العمل في خط الطرد المزدوج بقرية العضايمة، ويتم العمل فى الصرف الصحى بقريتى الكيمان والشغب، كما تجري أعمال توصيل خطوط الإتصالات بقرية الدير، ويتم إستمرار العمل على شبكات الانحدار الصرف الصحى بالحلة، ويتم العمل في إنشاء سوق الخضر والفاكهة بحاجر كومير.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه يتم تواصل أعمال الصرف في محطة صرف توماس الوسطي، كما تم البدء في قص وتهذيب الأشجار بالخط الشرقي لقرية الدير، كما يجرى العمل فى مد كابلات الجهد المتوسط لمحول مجمع الخدمات الحكومية بقرية النمسا، وتم مد الكابل وتركيب المحول الخاص بمجمع الخدمات بقرية العضايمة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتجرى أيضاً إستمرار العمل فى شد أسلاك أعمدة الإنارة بشوارع قرية الحلة وتركيب كابلات منخفض إلى المجمع الحكومي للحلة ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم مؤخراً الإنتهاء من الأعمال المدنية والإنشائية بنسبة 99%، وجارى إنهاء الأعمال الميكانيكية والكهربائية لمحطتين الرفع الرئيسية والفرعية بالكلابية والتابعة لمجلس قروى الحلة.