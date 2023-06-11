اليوم السابع
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تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا

تفاصيل مشروع تطوير ميناء السلوم البرى.. إنفوجراف

الأحد، 11 يونيو 2023 02:00 م
تفاصيل مشروع تطوير ميناء السلوم البرى.. إنفوجراف تفاصيل مشروع تطوير ميناء السلوم البرى
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل أعمال تطوير للموانئ البرية ، ومن بينها ميناء السلوم البرى، لتسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا، كما يتم تنفيذ شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية يبلغ عددها 15 ميناء جافا ومنطقة لوجيستسة مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة. 

ويرصد اليوم السابع أعمال تطوير ميناء السلوم البرى بعد الانتهاء من تطويره

 

تم الانتهاء مـن تـطـوير مينـاء السـلـوم الـبـرى علـى مساحة 286 فـدانا
 
تـم الانتهاء من إنـشـاء وتـطـويـر 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به 
 
تم إنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فدانا
 
تم إنشاء منطقة لوجستية صناعية على مساحة 700 فـدان تساهم فى تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا
 
ورصدت الوزارة 11 مليار جنيه لانشاء وتطوير الموانيء البريةوالجافة والمراكز اللوجيستية، ومؤخرا وقعت وزارة النقل مذكرة تفاهم لإنشاء و إدارة المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم، وذلك مع تحالف مصري من شركات مصرية وطنية متخصصة. 
 
تفاصيل مشروع تطوير ميناء السلوم البرى
تفاصيل مشروع تطوير ميناء السلوم البرى

 


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