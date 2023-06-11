تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة ليصبح بعرض 18مترا.. صور

كتبت - مرام محمد

نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك" صورا لأعمال توسعة وتطوير ورصف مدخل المنطقة الأثرية بسقارة بمركز ومدينة البدرشين، ليصبح عرض الطريق 18م بدلا من 8م، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق.

ويشهد الطريق أعمال تطوير شاملة، بطول 2.5 كم بداية من منطقة مثلث سقارة حتى مدخل المنطقة الأثرية، وتستهدف أعمال التطوير تدعيم الطريق بأعمدة إنارة وأرصفة مشاة وكاميرات مراقبة.

ويعد طريق مدخل المنطقة الأثرية بسقارة من أهم الطرق التي يجرى تطويرها ورفع كفاءتها بمركز البدرشين؛ كونه يعد محورا حيويا لأهالي المركز، وبوابة عبور للأفواج السياحية إلى المنطقة الأثرية بالمدينة.

يُذكر أن إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، تفقد صباح أمس السبت، أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت والأسوار المقامة بطريق سقارة السياحي، للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير المطلوبه في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات.